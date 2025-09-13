پخش زنده
استاندار سمنان برنامه های دومین کنگره ملی سههزار شهید این استان را که قرار است همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شود را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دومین کنگره ملی سههزار شهید استان از سی و یکم شهریور همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز میشود و به مدت یک هفته تا ششم مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در نشست خبری اعلام برنامههای دومین کنگره ملی سههزار شهید استان سمنان گفت: قرائت پیام رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین از برنامههای این کنگره است و دیدار اعضای دبیرخانه ستاد این کنگره با رهبر معظم انقلاب نیز در دست پیگیری است.
فرمانده سپاه قائم استان سمنان هم در این نشست تصریح کرد: توزیع ۲۵۰ سری جهیزیه همسو با سیاست ازدواج آسان، توزیع سههزار بسته نوشتافزار همزمان با آغاز سال تحصیلی و توزیع سههزار بسته معیشتی و مرمت و بازسازی کلاسهای درس و مکانهای عامالمنفعه از برنامههای جانبی کنگره سههزار شهید استان سمنان است.
سردار منصور شوقانی گفت : تکریم خانواده شهدا ، نصب ۳۰۰ المان شهری با محتوای «ما و شهدا» و برگزاری اجلاسیه در شهرستانهای مختلف و اجلاسیههای اقشار، از برنامههای اجراشده به عنوان مقدمه برگزاری کنگره سههزار شهید استان سمنان به شمار میرود.
فرمانده سپاه قائم استان سمنان با اشاره به نقش آفرینی ویژه رزمندگان استان در برخی عملیاتهای جنگی در هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: تولید فیلم درباره تیم فوتبال آزادی سمنان شامل ۱۱ بازیکن همراه با یک مربی که در جنگ تحمیلی شهید شدند هم در دستساخت است.
به گفته وی، پویش کتابخوانی، نصب نمایه پاسخ سریع بر روی قبور شهدا برای اطلاع از زندگینامه آنان، بازدید پیشکسوتان، دانشجویان، دانشآموزان و قشرهای مختلف از بخش نمایشگاهی، آزادی ۱۰۰ زندانی برخوردار از شرایط لازم، اعزام پزشکان در قالب گروههای جهادی به مناطق محروم، برگزاری اجلاسیه شهدای سمنان، روایت خانواده تمدنساز و روایت مقاومت، از جمله برنامههای دومین کنگره ملی سههزار شهید استان سمنان است.
محسن امیر عبداللهیان دبیر دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان نیز در این نشست از طراحی و رونمایی ۴۰ پوستر مرتبط با این کنگره خبر داد.
رزمندگان استان سمنان طی هشت سال دفاع مقدس در ۵۵ عملیات شامل ۲۴ عملیات توسط سپاه و بسیج، ۱۱ عملیات توسط لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار ارتش و ۲۰ عملیات توسط جهادسازندگی، شرکت و نقش فعال و اثرگذاری را ایفا کردند.
جمعیت استان سمنان در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۸۹ هزار و ۴۶۰ نفر و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور بود که با توجه به جمعیت آن زمان استان، تقدیم سه هزار شهید بیانگر این مدعاست که مردم این خطه تمامقد برای دفاع از انقلاب در صحنه حضور داشتند.