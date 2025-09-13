پخش زنده
امروز: -
نقض مداوم قوانین بینالمللی و تعدی به حریم کشورها، به یک رویه معمول برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و تحلیلگران سکوت جهانی را زمینهساز تکرار این تجاوزات و تهدید امنیت منطقه می دانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کارشناسان سیاسی و امنیتی تأکید کردند: افکار عمومی و دولتهای منطقه نباید نسبت به اقدامات صهیونیستها بیتفاوت باشند.
آنها معتقدند: واکنش قاطع، هماهنگ و عملی تنها راه مقابله با این تجاوزات است و سکوت، هزینههای این اقدامات را کاهش میدهد.
حملات اخیر، فراتر از یک عملیات نظامی ساده ارزیابی میشود و هشداری روشن برای ملتهای منطقه است که اگر در برابر تجاوزات متحد نشوند، فردا نوبت دیگری خواهد بود.
تحلیلگران بر این باورند تنها با اتحاد عملی و افزایش هزینه تجاوزات میتوان امنیت پایدار و ثبات منطقهای را تضمین کرد.
نخبگان سیاسی و کارشناسان امنیتی همچنین بر این نکته تأکید دارند که نقش افکار عمومی، رسانهها و دیپلماسی منطقهای در این موضوع حیاتی است و بیتفاوتی جامعه جهانی، زمینهساز تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی خواهد بود.