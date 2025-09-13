پخش زنده
امروز: -
فصل جدید کاوشهای باستانشناسی در محدوده مجموعه جهانی تختجمشید از نیمه شهریور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید گفت: این کاوشها با هدف تعیین دقیق عرصه و حریم آثار تاریخی مهم منطقه و در راستای حفاظت و معرفی بهتر میراث جهانی تختجمشید انجام میشود.
محمدجواد جعفری با اشاره به گستره بیش از ۶ هزار هکتاری حریم درجه یک تختجمشید افزود: تاکنون حدود ۱۱۰ اثر تاریخی در این محدوده شناسایی شده که ۷۰ مورد آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
وی، آثار شناساییشده را شامل تپهها و محوطههای تاریخی، غارها، گورستانها، معادن و نمونههای ارزشمند فرهنگی از دورانهای پیش از تاریخ تا دورههای متأخر عنوان کرد.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید ادامه داد: هماکنون با تأمین اعتبار مطالعاتی و مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سه طرح باستانشناسی در محوطههای «تل روباهی»، «چاه جنگل» و «تل گاوداری» در حال اجرا است.
جعفری با بیان ارزشمندی آثار موجود در حریم درجه دو و سه این مجموعه، بر ضرورت تخصیص بودجه پایدار و مستمر برای حفاظت و معرفی آثار تاریخی این منطقه تأکید کرد.