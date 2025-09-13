پخش زنده
امروز: -
رئیس موسسه محک با بیان اینکه استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتواند به تشخیص دقیقتر و بهتر بیماری و درمان آن کمک کند گفت: بهویژه در حوزههایی که فراتر از توان فردی انسان است، این فناوری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر آراسب احمدیان، رئیس موسسه خیریه محک، در نشست انعقاد تفاهم با دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی (iAAA) با بیان اینکه بیمارستان محک از سال ۱۳۸۵ بر اساس برنامههای راهبردی اداره میشود، اظهار داشت : محک همواره با رویکردهای راهبردی مسیر حرکت خود را مشخص کرده و برنامههای عملیاتی نیز در راستای تحقق این راهبردها تدوین میشوند.
وی ادامه داد: در پنجمین برنامه استراتژیک محک، موضوع تحول دیجیتال به عنوان یکی از اولویتها در نظر گرفته شد؛ چراکه امروز در سطح جهانی، تحول دیجیتال به عنوان یکی از ترندهای اصلی در تمامی کسبوکارها و فعالیتها شناخته میشود. ما نیز نمیتوانیم نسبت به این روند بیتفاوت باشیم. از سال ۱۴۰۱ وارد حوزه تحول دیجیتال شدیم و این روند همچنان در برنامه استراتژیک ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس موسسه محک همچنین به موضوع «تحول درمان» اشاره کرد و گفت: در کنار تحول دیجیتال، یکی از دیگر محورهای راهبردی محک، نوآوری در درمان است که در صدر آن موضوع ژنتیک قرار دارد. نقطه اشتراک این دو محور، یعنی تحول دیجیتال و تحول درمان، بهکارگیری فناوریهای هوش مصنوعی در حوزه پزشکی است.
احمدیان با بیان اینکه بسیاری از پدیدههای علمی و پزشکی قابلیت الگوریتمپذیری دارند، خاطرنشان کرد: تشخیصهای پزشکی از جمله مواردی است که میتوانند به زبان ماشین و هوش مصنوعی ترجمه شوند. هدف ما این است که دادهها و اطلاعات موجود در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک را به گونهای به اشتراک بگذاریم که امکان تبدیل آنها به الگوریتمهای هوش مصنوعی فراهم شود و این امر در نهایت به تشخیصهای دقیقتر و تقویت سیستمهای هوشمند کمک کند.
وی افزود: ما این مسیر را به عنوان یکی از محورهای حرکت آینده میبینیم و نمیتوانیم نسبت به آن بیتفاوت باشیم. آکادمی نیز در این حوزه فعالیت دارد و به همین دلیل این همکاری مشترک شکل گرفته است. برای ما این اقدام بسیار ارزشمند، هدفمند و الهامبخش ادامه مسیر است.
رئیس موسسه محک تصریح کرد: یکی از اهداف ما این است که مرکز تحقیقات محک را به سمت همکاریهای نزدیکتر با پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی هدایت کنیم. همانطور که در حوزه تحول درمان توجه ویژهای به موضوع ژنتیک داریم، ورود به عرصه هوش مصنوعی نیز میتواند مسیر تازهای برای محک ایجاد کند.
وی گفت: این برنامه برای ما نقطه شروع یک حرکت توسعهای است. هرچند پیشتر نیز اقداماتی انجام شده بود، اما همکاری امروز را آغازی برای حرکتی هدفمند و رو به جلو میدانیم. امیدواریم این مسیر به نتایج ارزشمند و ملموسی برای بهبود درمان کودکان مبتلا به سرطان منجر شود.
رییس موسسه خیریه محک، در ادامه سخنان خود در نشست تفاهم با دبیرخانه جایزه سالانه هوش مصنوعی (iAAA) اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم در یادگیری سازمانی در سطح بینالمللی، فاصله زمانی بین آشنایی یک سازمان با موضوع جدید تا عملیاتی شدن آن در ساختار داخلیاش است. ما نخستینبار اسفند گذشته و در جریان مراسم جایزه قبلی با این موضوع آشنا شدیم و تنها در فاصله سه روز، موضوع را به مرکز تحقیقات محک ارجاع دادیم.
وی افزود: در همان زمان، ما استراتژی تحول درمان در حوزه تومورهای مغزی و درمانهای چندتخصصی (Multidisciplinary) را دنبال میکردیم؛ یعنی اینکه تمام متخصصان در کنار هم و نه بهصورت موازی، بلکه در قالب یک تفکر و خرد جمعی درباره تشخیص و درمان تصمیمگیری کنند. وقتی موضوع هوش مصنوعی به گروه متخصصان مغز ارجاع شد، به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و امروز به مرحله اجرا رسیده است.
احمدیان با تاکید بر اینکه محک همواره بر نتایج عملی و نیازهای واقعی تکیه دارد، گفت: ما در اصطلاح داخلی خود میگوییم خروجی روی زمین مهم است. این برنامه نیز دقیقا پاسخی به یک مسئله واقعی برای ما بوده و به نیاز واقعی بیماران و تیم درمان پاسخ میدهد.
رئیس موسسه محک با بیان اینکه استفاده از فناوری هوش مصنوعی میتواند به «تشخیص دقیقتر و بهتر» کمک کند، ادامه داد: بهویژه در حوزههایی که فراتر از توان فردی انسان است، این فناوری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ماهیت محک از ابتدا توسعه عادلانه خدمات در سطح کشور بوده است. در این مسیر نیز امیدواریم با موفقیت حرکت کنیم و در کنار متخصصان این حوزه، راه را برای پیشرفتهای جدید باز کنیم.
احمدیان با قدردانی از همراهی پژوهشگران و متخصصان، خاطرنشان کرد: اطمینان داریم این همکاری میتواند مقدمهای برای حرکتهای توسعهای دیگر در حوزه درمانهای تخصصی باشد.