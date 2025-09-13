استاندار خراسان جنوبی: برنامه‌های هفته دفاع مقدس نباید صرفاً جنبه دولتی داشته باشد و حضور فعال مردم، روایتگری، تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدا باید محور اصلی این مراسم‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با تأکید بر روایتگری و تولید محتوای مناسب در فضای مجازی برای معرفی ارزش‌های دفاع مقدس افزود: راویان دفاع مقدس باید با بیان شیوا و پاسخگویی به شبهات، نسل جوان را با رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران آشنا کنند که در این مسیر استفاده از دانشجویان، دانشگاهیان و خانواده‌های شهدا و جانبازان می‌تواند این فعالیت‌ها را غنی‌تر کند.

وی همچنین از نامگذاری سالن جلسات استانداری با نام سردار کاظمی، شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان نیز از اجرای برنامه‌های مختلف در هفته دفاع مقدس با هدف بازنمایی قدرت دفاعی و راهبردی کشور، تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی و تبیین جایگاه رفیع ولایت فقیه خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال متفاوت بوده، هم برای دفاع مقدس هست و هم برای دفاع مقدس ۱۲ روزه است و این برنامه‌ها با محوریت دانشگاه‌ها رزمندگان، شهدا، ایثارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان بابرپایی کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار می‌شود.

سرهنگ فلاحی با اشاره به وجود ۲۸ هزار و ۹۶۰ رزمنده دفاع مقدس در استان افزود: برنامه‌های امسال هفته دفاع مقدس با شعار ما فاتحان قله‌ایم، برگزار می‌شود.

آینه دار مدیرکل صدا و سیمای استان هم گفت: شبکه خاوران با تولید ۱۷۷ برنامه رادیویی، ۶۵ ساعت برنامه‌ی تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی و گزارش‌های متنوع خبری، برنامه‌های هفته دفاع مقدس را پوشش می‌دهد و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم همکاری کامل برای تولید برنامه‌های باکیفیت داشته باشند.