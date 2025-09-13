همزمان با سفر ایوت کوپر وزیر خارجه جدید انگلیس به اوکراین، دولت انگلیس اعلام کرد صد فقره تحریم دیگر علیه آنچه ناوگان سایه‌ای روسیه و ۳۰ فرد حقیقی عنوان کرده وضع کرده است و به این ترتیب شمار تحریم‌های افراد و شرکت‌های روسی به بیش از هزار و ۳۰۰ فقره رسید.

انگلیس تحریم هایش را علیه روسیه به بیش از هزار و ۳۰۰ فقره رساند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس هدف از اعمال این تحریم‌ها را ضربه زدن به منابع درآمدی و زنجیره تأمین نظامی روسیه عنوان کرده است.

دولت انگلیس اعلام کرد این تحریم‌ها شامل کشتی‌های نفت‌کش روسیه و همچنین شرکت‌های الکترونیکی است.

دولت انگلیس که برغم کشتار بیش از ۶۵ هزار فلسطینی از جمله قتل حدود ۲۰ هزار کودک فلسطینی حاضر نشده است صدور جنگ افزار‌های انگلیسی به اسراییل را حتی به طور موقت قطع کند، این حجم از کشتار را نسلی کشی نمی‌داند. کوپر وزیر خارجه انگلیس میگوید: «بریتانیا نظاره گر بی‌عمل تجاوز وحشیانه پوتین به اوکراین نخواهد بود».

وزیر خارجه انگلیس گفته امنیت ناتو و اوکراین برای امنیت بریتانیا حیاتی است و بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه نخست‌وزیر برای ایجاد تغییرات واقعی به شمار می‌آید.

ایوت کوپر افزود: اقدام جهانی برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و قطع منابع مالی حیاتی‌اش برای ادامه این جنگ غیرقانونی، امری ضروری است. این تحریم‌ها مرحله بعدی تلاش‌های پیشرو بریتانیا برای افزایش فشار اقتصادی در کنار حمایت‌های امنیتی و همکاری با ائتلاف جهانی برای صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین است.