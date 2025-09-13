شبکه تماشا با پخش چهار مجموعه متنوع و پرطرفدار، همراه مخاطبان خود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه های «یزدان»، «افسانه جومونگ»، «پوآرو» و «غول»، مجموعه هایی هستند که از این شبکه پخش می شوند.

مجموعه «یزدان» به کارگردانی منوچهر هادی و بازی پژمان بازغی، هر روز ساعت ۱۷، پخش می‌شود. این مجموعه که تهیه‌کنندگی آن را سلیم ثنائی بر عهده دارد، در هر قسمت داستان اجتماعی جدیدی حول محور مامور شهرداری «عماد» روایت می‌کند و امروز قسمت چهارم آن پخش می شود.

پژمان بازغی، لعیا زنگنه، سیما تیرانداز و دیگر هنرمندان برجسته در این مجموعه حضور دارند. بازپخش «یزدان» هر روز در ساعات ۲ بامداد و ۹ صبح، است.

«افسانه جومونگ»، هر شب ساعت ۱۹، پخش می شود و امروز مخاطبان شاهد پخش قسمت ۳۹ خواهند بود.

این مجموعه تاریخی و حماسی، داستان بنیان‌گذاری سلسله گوگوریو را با بازی سونگ ایل‌گوک و دیگر ستارگان مطرح روایت می‌کند. بازپخش «جومونگ» در ساعات یک بامداد، ۷ صبح و ۱۳ ظهر، است.

مجموعه «پوآرو»، هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود. این مجموعه جنایی-رازآمیز داستان‌های معمایی هیجان‌انگیزی را با حضور کارآگاه هرکول پوآرو روایت می‌کند.

سه فصل پایانی این مجموعه برای نخستین بار پخش می‌شود. بازپخش «پوآرو» در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد است و امروز قسمت ۲۷، آن پخش می شود.

مجموعه کره ای «غول» که روایتگر قصه سه خواهر و برادر جداشده و پر از راز و انتقام است، هر شب ساعت ۲۳، پخش می‌شود و امشب مخاطبان شاهد پخش قسمت ۱۲ این مجموعه خواهند بود.

این مجموعه ترکیبی از درام، اکشن و عاشقانه است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کره جنوبی اتفاق می‌افتد. مجموعه «غول»، در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد، بازپخش می شود.