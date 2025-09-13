پخش زنده
برنامه تلویزیونی «هنگامه» با هدف بازنمایی ابعاد کمتر دیده شده دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، در آستانه هفته دفاع مقدس آماده پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول هماهنگی این برنامه، با اشاره به اهمیت پرداختن به گنجینه ارزشمند دفاع مقدس گفت: این برنامه در تلاش است زوایایی از مقاومت و ایثار را که کمتر در آثار رسانه ای دیده شده، برای نسل امروز بازگو کند.
صابری افزود: این برنامه که بهصورت ترکیبی تولید شده، تلاش دارد با آیتم های متنوع به اشتراکات ایثار و فعالیت های انقلابی بپردازد و در قالبی متفاوت، روایت های تازه ای از مجاهدت ها و فداکاری های رزمندگان را به مخاطبان ارائه کند.
«هنگامه» محصول مدرسه سینمایی ماه مشهد مقدس است و با همکاری انجمن راویان فتح رضوی تهیه می شود.