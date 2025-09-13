به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا مهرافروز افزود:این پایگاه‌ها درمراکز نیکوکاری، مدارس منتخب، میادین اصلی شهرهاوادارات کمیته امداد استان فعال بوده تازمینه مشارکت مردرادر امور خیر وکمک به نیازمندان فراهم شود.

وی با اعلام اینکه سال قبل مردم خیر ونوعدوست استان ۴۶ میلیارد تومان درجشن عاطفه‌ها کمک کردند افزود:این جشن فرصتی برای عشق ورزی وکمک به کسانی است که نیازمند دستان گرم همنوعان خود در مدارس هستند.