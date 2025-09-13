پس از گزارش‌های مردمی، نیروهای منابع طبیعی مهاباد عملیات مقابله با قاچاق چوب را در بخش خلیفان اجرا و بیش از ۸ تُن چوب قاچاق را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد از ناکامی قاچاقچیان چوب در بخش خلیفان این شهرستان خبر داد.

سید انور حسینی اعلام کرد که پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره قطع غیرمجاز درختان در یکی از مناطق روستایی، نیروهای یگان حفاظت به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: با مشاهده حضور مأموران، قاچاقچیان متواری شدند اما دو نفر از متخلفان شناسایی و با صدور دستور قضایی پرونده‌ای برای آنان تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

حسینی همچنین گفت: متخلفان بیش از ۸ تُن چوب از نوع بید را قطع کرده بودند که این محموله به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

وی تأکید کرد که حمل و جابجایی چوب بدون مجوز رسمی جرم محسوب شده و با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی مهاباد از مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی خواست تا در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته و هرگونه تخریب و قطع غیرمجاز را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت اطلاع دهند.