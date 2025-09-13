تعهدات ارزی مانع صادرات؛
مازاد تولید ۵۰ درصدی در صنعت فرش ماشینی
دبیر کمیته فرش انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مازاد تولید در صنعت فرش ماشینی وجود دارد که باید صادر شود، اما رفع تعهدات ارزی، صادرات را با اختلال مواجه کرده است.
با اینکه مازاد تولید در این صنعت در حالی است که تولید فرش ماشینی در شرایط فعلی نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده است، افزود: ظرفیت تولید فرش ماشینی، به عنوان صنعتی پیشران بسیار بالاست و اگر شرایط صادرات برای فعالان این صنعت فراهم شود در حوزه تولید این محصول با کمبود مواجه میشویم.
وی موضوع رفع تعهدات ارزی را پاشنه آشیل صادرات برای فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: موضوع تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ گریبانگیر صنعت شده و با وجود آنکه جایزه صاراتی به صادرکننده نمیدهند، اما صادرکننده باید ارز را به قیمتی پایینتر از قیمت تمام شده و با نرخ بانک مرکزی به دولت برگرداند.
سجادی افزود: این موضوع باعث شده به جای صادرات، محصول درب کارخانه به مشتری خارجی فروخته شود و مشتری خارجی نیز در بازارچههای مرزی و گمرکات با استفاده از کارتهای یک بار مصرف و یک ساله فرش را به صورت کانتینری و با مبلغ ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان صادر میکند که در این حالت هم حقوق صادرکننده ضایع میشود و هم حقوق دولت ضایع میشود.
دبیر کمیته فرش انجمن صنایع نساجی ادامه داد: این موضوعات نه تنها صادرات را مختل کرده است، بلکه باعث شده تا ماشین آلاتی که با سرمایه ملی و خروج ارز از کشور در کارخانجات نصب شده بلااستفاده بماند.
وی با بیان اینکه صنعت فرش، صنعتی اشتغالزا و زودبازده است گفت: با هر ماشین بافندگی فرش ماشینی به طور متوسط ۱۵ نفر مشغول به کار میشوند و برای ۲ برابر این ظرفیت نیز به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد میشود؛ بنابراین رونق تولید و اشتغال در این صنعت نیازمند حمایت جدی و رفع موانع صادراتی است.