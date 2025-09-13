همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی مسیر توسعه پایدار در لرستان
استاندار لرستان گفت:با همدلی و تعامل دستگاههای اجرایی، امنیت و آرامش پایدار در استان حاکم و مسیر توسعه هموار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛استاندار لرستان در دیدار با سردار محمدرضا هاشمیفر فرمانده انتظامی استان، با تأکید بر نقش محوری نیروی انتظامی و شورای تأمین گفت: با همت جمعی توانستیم امنیت و آرامش را برای مردم لرستان رقم بزنیم و آیندهای روشنتر را پیشروی استان قرار دهیم.
سید سعید شاهرخی با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی افزود: استانداری در کنار فرماندهی و کارکنان خدوم نیروی انتظامی ایستاده و در همه ی شرایط آماده همکاری است تا مأموریتهای خطیر این نیرو با موفقیت به سرانجام برسد.
وی بیان کرد: امروز به پشتوانه ی همکاری سازنده میان دستگاههای اجرایی، نیروی انتظامی و شورای تأمین، شاهد ارتقای امنیت، آرامش اجتماعی و امید در میان مردم هستیم و این دستاوردها نشان میدهد که همدلی و تجربه میتواند مسیر توسعه و آرامش را هموار سازد.
شاهرخی گفت:عملکرد موفق این نیرو بیانگر تعهد، دلسوزی و روحیه جهادی کارکنان آن است و این تلاشها سرمایهای ارزشمند برای استان محسوب میشود.
استاندار لرستان افزود: حضور فرماندهی انتظامی لرستان با تجربیات ارزشمند و رویکرد امیدآفرین ایشان، نویدبخش تقویت هرچه بیشتر امنیت و آرامش در استان خواهد بود؛این نگاه مثبت و مدیریتی آیندهنگر، لرستان را نسبت به گذشته در مسیر روشنتر و امیدوارکنندهتری قرار خواهد داد.