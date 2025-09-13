۲۲۰ میلیون ریال کمک مردمی در کدکن برای کمک به مردم مظلوم غزه و دانش‌ آموزان نیازمند منطقه کدکن جمع آوری شد.

همدلی مومنانه مردم کدکن با مردم مظلوم غزه و دانش‌ آموزان نیازمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه کدکن گفت: نمازگزاران مؤمن و انقلابی شهر کدکن، با قلب‌هایی لبریز از محبت به امت اسلامی، مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال را برای یاری‌ رسانی به مردم مظلوم و مقاوم غزه اهدا کردند.

حجت الاسلام اصغر توکلی افزود: همچنین جمعی از مردم شریف این دیار، با درک مسئولیت اجتماعی و دینی خود، مبلغ ۵۰ میلیون ریال را برای تهیه لوازم‌ تحریر دانش‌ آموزان فراهم کردند تا مشعل علم و امید در دل کودکان این سرزمین فروزان بماند.

وی افزود: این اقدام‌ های خداپسندانه، با مدیریت نهاد امامت جمعه کدکن و مرکز نیکوکاری امام حسین (ع) این شهر صورت پذیرفت و مبالغ جمع‌ آوری‌ شده با رسید‌های رسمی پرداخت به مقاصد تعیین‌ شده ارسال شد.

امام جمعه کدکن گفت: این همدلی‌ ها، جلوه‌ ای روشن از وفای به عهد مؤمنان با پروردگار و ادامه راه پیامبر رحمت (ص) و اهل‌ بیت اطهار (ع) است.