سه مرد در انگلیس پس از خوراندن مواد مخدر به دختر ۱۲ ساله به او تجاوز کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قاضی پرونده که متجاوزان را افراد خطرناک خوانده در مجموع به ۵۰ سال حبس محکوم کرده است میگوید هیچ ابراز پشیمانی در میان این مردان متجاوز دیده نشد و مستحق حبسهای طولانی مدت تری بودند.
رسانهها در انگلیس نوشتند کوین هوروات، ۲۶ ساله، و ایوان تورتاک، ۳۸ ساله و ارنست گونار، ۲۷ ساله، قربانی را در پارکینگ یک سوپرمارکت ربودند و سوار وسیله نقلیه خود کردند. این افراد سپس به کودک ربوده شده مواد مخدر از جمله کریستال متآمفتامین و آمفتامین خوراندند تا اینکه مورد تجاوز و اعمال جنسی آنها قرار گرفت.
قاضی پرونده گفت: مصیبت این دختر زمانی پایان یافت که دو روز بعد، پس از بیدار شدن از خواب موفق به فرار از دست ربایندگان شد که به مجموعهای از جرائم جنسی دیگر زندانی شدند.
قاضی سارا کانسل گفت: قربانی هنوز کابوس میبیند، هیچ دوستی ندارد و نمیتواند در کنار گروههای بزرگ مردم احساس راحتی کند.
دادههای مرکز ملی آمار انگلیس نشان میدهد ارتکاب به جرایم در این کشور به بیش از ۱۳ میلیون فقره در ۲ سال اخیر رسیده که موجی از نگرانیها را در میان خانوادهها دامن زده است. این در حالی است که نهادهای ناظر معتقدند آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار موجود است چرا که بسیاری از جرایم در ادارات پلیس ثبت نمیشود.