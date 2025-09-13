برگزاری جشنواره موسیقی فجر؛ در بازه زمانی یک ماهه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛
ستاد برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اعلام زمان برگزاری جشنواره در بازه زمانی یک ماهه، فراخوان حضور هنرمندان در این رویداد ملی را نیز منتشر کرد.
در متن فراخوان چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر آمده است:
چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران، ارتقای سلیقه و اغنای فرهنگ شنیداری مخاطبان، حمایت از موسیقیهای خلاقانه با توجه ویژه به نوآوران جوان موسیقی و همچنین دعوت از گروههای خارجی از یک تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
جشنواره امسال در شاخههای موسیقی ایرانی، موسیقی اقوام و حرکات آیینی، موسیقی کلاسیک، همسرایی (گروههای کُر)، اجراهای کودکان و نوجوانان با رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال (در قالبهای ارکسترال و گروههای سرود)، موسیقی تلفیقی و گونههای موسیقی پاپ میزبان هنرمندان و گروههای موسیقی خواهد بود.
علاقهمندان به شرکت در جشنواره میتوانند نمونه آثار خود را طبق شرح زیر برای بررسی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
یادآور میشود در مقایسه گروههای همسطح، اولویت با گروههایی است که رپرتوار جدید صرفا برای چهلویکمین جشنواره موسیقی فجر تولید کرده باشند.
- مدت زمان اجرای گروهها:
- گروههای موسیقی ایرانی و موسیقی اقوام و حرکات آیینی ۴۵ تا ۷۰ دقیقه
- گروههای کر ۴۵ تا ۶۰ دقیقه
- آنسامبلها و ارکسترهای موسیقی کلاسیک ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه
- گونههای موسیقی پاپ ۸۰ تا ۱۰۰ دقیقه
- گروهای موسیقی کودکان و نوجوانان از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است.
- از هنرمندان محترم دعوت میشود برای شرکت در جشنواره در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهر با مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی www.fajrmusicfestival.com ضمن تکمیل فرم شرکت در جشنواره، یک نمونه تصویری از اجرای خود را به مدت حداقل ۱۰ دقیقه بدون ویرایش در فرمت MP ۴ در بخش مربوط بارگذاری فرمایند. خاطر نشان میشود تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال نمومه آثار فقط از طریق سایت جشنواره امکان پذیر است و هنرمندان محترم از ارسال پستی یا تحویل حضوری موارد مذکور خودداری فرمایند.
- مهلت زمانی قید شده برای اعلام آمادگی حضور در جشنواره (۲۰ شهریور تا ۲۰ مهر) غیرقابل تمدید است.
- تامین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار اعم از موسیقی یا شعر بر عهده هنرمندان شرکت کننده است.
- ترکیب اعضای گروه در زمان اجرای جشنواره باید مطابق با فرم ثبت نام و نمونه تصویری ارسالی باشد. در صورت بروز اتفاق پیش بینی نشده که منجر به تغییرات جزیی در ترکیب گروه شود، سرپرست گروه موظف است مراتب را در اسرع وقت به صورت کتبی به دبیرخانه جشنواره انعکاس داده تا نتیجه پس از بررسی به گروه اطلاع رسانی شود.