شهبازی، سرداور بازیهای آسیایی دو و میدانی جوانان شد
کنفدراسیون دو و میدانی آسیا، شهرام شهبازی را به عنوان سرداور بازیهای آسیایی جوانان زیر ۱۷ سال بحرین انتخاب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی دو و میدانی جوانان زیر ۱۷ سال بحرین، شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو و میدانی کشورمان را به عنوان سرداور به این مسابقات دعوت کرد.
شهبازی که عضو کمیته فنی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا است، پیش از این نیز به عنوان سرداور در رویدادهای مهمی چون، بازیهای آسیایی هانگژو، بازیهای المپیک ارتشهای جهان، بازیهای داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ ترکمنستان و ادوار مختلف مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شده است.