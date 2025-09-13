کنفدراسیون دو و میدانی آسیا، شهرام شهبازی را به عنوان سرداور بازی‌های آسیایی جوانان زیر ۱۷ سال بحرین انتخاب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی دو و میدانی جوانان زیر ۱۷ سال بحرین، شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون دو و میدانی کشورمان را به عنوان سرداور به این مسابقات دعوت کرد.

شهبازی که عضو کمیته فنی کنفدراسیون دو و میدانی آسیا است، پیش از این نیز به عنوان سرداور در رویداد‌های مهمی چون، بازی‌های آسیایی هانگژو، بازی‌های المپیک ارتش‌های جهان، بازی‌های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ ترکمنستان و ادوار مختلف مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شده است.