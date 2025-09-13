برنامه «تهران ۲۰»، با موضوع مطالبات خانواده‌ها از آموزش استان تهران، «پرسشگر»، با بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی و پخش زنده فوتبال چلسی و برنتفورد، از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی مطالبات خانواده‌ها از امکانات و ایمنی مدارس تا ارتقاء کمی و کیفی آموزش موضوع گفت‌و‌گو امشب برنامه «تهران ۲۰» است، که از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰»، میزبان یوسف بهارلو، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران است تا در این خصوص گفت‌و‌گو کنند.

در بخش تلفنی نیز حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته دیار زاینده رود در رسانه ملی و پویش «ایران جان»، درخصوص وضعیت ناترازی انرژی، خشکسالی فرونشست و گردشگر، توضیحاتی ارائه می کند.

برنامه «پرسشگر»، این هفته با حضور کارشناسان حوزه آموزش و عدالت اجتماعی به بررسی نتایج کنکور سراسری از منظر عدالت آموزشی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای بهروز تشکر، محمد مهدی نقشینه (معاون استعداد‌های درخشان و توانمندسازی فراگیر سمپاد) و محمد صادق تراب زاده (پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی)، به بحث و تبادل نظر درباره عدالت آموزشی در نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها خواهند پرداخت.

برنامه تلویزیونی «پرسشگر» در تلاش است با حضور کارشناسان و مسئولان، مهم‌ترین مسائل آموزشی کشور را از نگاه عدالت‌محوری مورد واکاوی قرار دهد.

این برنامه شنبه‌ها ساعت ۲۲، به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود.

در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، امشب ساعت ۲۲:۳۰، چلسی در چهارمین بازی از فصل جدید به مصاف برنتفورد خواهد رفت و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

این بازی حساس در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری نیما تاجیک، ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود.