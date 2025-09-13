پخش زنده
امروز: -
برداشت گوجه فرنگی در مهاباد تا آغاز سرمای پاییزی ادامه دارد و بخشی از آن راهی سفرههای استانهای همجوار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برداشت گوجه فرنگی در مزارع شهرستان مهاباد همچنان ادامه دارد و تا فرا رسیدن نخستین موج سرما ادامه خواهد داشت. این محصول مهم فرصت مناسبی برای اشتغالزایی در منطقه فراهم کرده است.
حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، اعلام کرد که سطح زیر کشت گوجه فرنگی امسال در شهرستان ۵۰ هکتار است و از ارقام جدید هیبریدی استفاده شده است. همچنین، ۷۰ درصد از زمینهای گوجه فرنگی به روش آبیاری نوین مجهز شدهاند.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال بیش از ۳ هزار تن گوجه فرنگی در مهاباد برداشت شود. متوسط برداشت در هر هکتار از اراضی کشاورزی بیش از ۸۰ تن است.
گوجه فرنگیهای برداشت شده علاوه بر مصرف تازهخوری و مصارف داخلی، به بازار شهرستانها و استانهای همجوار نیز ارسال میشوند.