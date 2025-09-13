غرفه ایران در نخستین حضور خود در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری CITIE گوانجو چین، به دلیل استفاده از نماد‌های تاریخی، توجه به ویژگی‌های بومی و سنتی، طراحی زیباشناسانه و استقبال کم‌نظیر بازدیدکنندگان، عنوان غرفه برتر نمایشگاه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون نمایشگاه CITIE امروز در مراسمی رسمی، با حضور در غرفه ایران، لوح برترین غرفه را به محمدحسین صوفی مدیر غرفه گردشگری ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اهدا و از حضور پرشور ایران در این رویداد بین‌المللی قدردانی کرد.

محمدحسین صوفی در حاشیه این مراسم با ابراز خرسندی از انتخاب غرفه ایران به عنوان برترین غرفه نمایشگاه گوانجوی چین گفت: برای تلاش‌های ارزشمند همکاران در بخش‌های مختلف کانون، غرفه ایران توانست با تأکید بر زیباشناسی، مضامین فرهنگی و تمدنی و تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان، جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خوشحالیم که حضور ما موجب افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد و این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ایران بود.

وی افزود: در گفت‌وگو با مدیران نمایشگاه، مجموعه‌ای از پیشنهادها برای دوره‌های آتی مطرح شد؛ از جمله جداسازی بخش‌های اقتصادی و مذاکرات تجاری از برنامه‌های نمایشی و پرفورمنس که این موضوع به‌ویژه برای مشارکت آژانس‌های تخصصی اهمیت دارد و این پیشنهاد مورد استقبال برگزارکنندگان نیز قرار گرفت.

غرفه ایران که با حضور ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، یک صنعتگر صنایع‌دستی، نمایش پوشاک سنتی و کارگاه‌های ایران‌شناسی در نمایشگاه گردشگری CITIE چین شرکت کرده است، توانست جلوه‌ای متفاوت از فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض دید عموم قرار دهد و به یکی از پربازدیدترین غرفه‌های نمایشگاه بدل شود.

این موفقیت، همزمان با استقبال رسانه‌های محلی و ملی چین از غرفه ایران، جایگاه کشورمان را در عرصه نمایشگاه‌های گردشگری بین‌المللی پررنگ‌تر کرد و گامی دیگر در مسیر توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین به شمار می‌آید.