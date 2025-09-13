پلیس انگلیس پس از افشای تجاوز، فساد و رفتار‌های غیر قانونی افسران پلیس، ۹ نفر از آنان را از کار تعلیق کرد.

تعلیق ۹ افسر پلیس انگلیس به اتهام فساد و سوء رفتار

تعلیق ۹ افسر پلیس انگلیس به اتهام فساد و سوء رفتار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه دولتی انگلیس بی بی سی می‌گوید بررسی‌ها نشان داد ه است این افراد در ایستگاه پلیس چرینگ کراس لندن به استفاده بیش از حد از زور، اظهارات تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه و عدم گزارش یا به چالش کشیدن رفتار‌های نامناسب متهم هستند.

مت تویست، معاون کمیسر پلیس انگلیس، رفتار ادعا شده درباره افسران خاطی را «شرم‌آور» توصیف کرد.

کمیسیون بین‌المللی پلیس هم پیش تر، رفتار‌های «شرم‌آوری» را در میان کارکنان همان ایستگاه پلیس، از جمله یک گروه واتس‌اپ، نژادپرست و زن ستیز، مشاهده کرد.

برخی کارشناسان، گزارش تخلف شماری از افسران پلیس در پاسگاه چرینگ کراس را بخشی از یک رشته رسوایی‌های مخرب می‌دانند که نیروی پلیس که به اخراج دیم کرسیدا دیک، کمیسر سابق پلیس متروپولیتن منجر شد ضربه زد.

هنوز آمار تازه‌ای درباره میزان افزایش فساد در نیروی پلیس انگلیس منتشر نشده، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد در سه سال منتهی به سال ۲۰۱۱ بیش از هشت هزار و ۵۴۲ شکایت درباره فساد افسران پلیس این کشور ثبت شده است که البته فقط ۱۳ افسر محکوم شدند.