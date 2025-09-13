استاندار تهران ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی در حفظ امنیت پایتخت بر اهمیت تداوم اقدامات پیشگیرانه، مدیریت بحران گفت: مردم باید در ارتقای امنیت، امداد و خدمات معیشتی محلات نقش فعال داشته باشند.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشمحمدصادق معتمدیان در دیدار با سردار عباسعلی محمدیان و اعضای شورای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که در مقر این فرماندهی انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، تلاش‌های نیروی انتظامی را در ۳۶۵ روز سال ستود و گفت: نیروی انتظامی یکی از نهاد‌هایی است که به صورت مستمر و ۲۴ ساعته در خدمت مردم و امنیت کشور است و عملکرد مثال‌زدنی آن در تهران بزرگ موجب ایجاد امنیت پایدار شده است.

معتمدیان با اشاره به تهدیدات گذشته، از جمله تمرکز دشمن بر تهران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تهدیدات اخیر، افزود: با رشادت، فداکاری و اقدامات مقتدرانه نیرو‌های انتظامی و نظامی و امنیتی، دشمن ناکام ماند و تلاش‌های آنها برای ایجاد اغتشاش و نارضایتی در پایتخت بی‌نتیجه بود و شاهد امنیتی پایدار بودیم.

وی اظهار کرد: امروز شاهد حضور پلیس متخصص با نیرو‌ها و کارشناسان زبده هستیم و با مدیریت راهبردی فرماندهی، ماموریت‌ها به درست‌ترین شکل انجام می‌شود.

استاندار تهران همچنین به عملکرد پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر و کاهش جرائم و نقش پیشران آنان در این حوزه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نه تنها امنیت محلات را تقویت کرده، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش سرقت‌ها و افزایش ضرایب امنیتی و احساس امنیت عمومی مردم داشته است.

وی با تأکید بر مدیریت هوشمند و زیرساخت‌های انتظامی، افزود: نیروی انتظامی تهران بزرگ با ایجاد پلیس تخصصی و کارشناسان آموزش‌دیده، توانسته است نظم و امنیت را در شهر مدیریت کند.

استاندار تهران بر تاکید بر ضرورت بهره گیری مناسب از پدافند غیرعامل بیان کرد: باید تدابیر حداکثری در این خصوص اندیشیده شود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ۲۵۵ تیم عملیاتی به هنگام وارد عمل شدند و در حوزه‌های مختلف موارد مدیریت شد و آسیب شناسی‌های جدید نیز صورت گرفته است.

معتمدیان در ادامه از طرح استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محلات خبر داد و گفت: این طرح در سه ضلع امنیت، امداد و نجات، و محرومیت‌زدایی و معیشت محوری اجرا خواهد شد تا با مشارکت مردم، امنیت و خدمات اجتماعی ارتقا یابد.

استاندار تهران گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت، تلاش می‌کنیم طرحهای نیمه‌تمام نیروی انتظامی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.