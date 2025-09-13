پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا از برداشت ۲۴۵ هزار تن ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان بیضا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: از سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان بیش از ۲۴۵ هزار تن ذرت علوفهای برداشت و به شهرستانهای همجوار، استانهای جنوبی و اصفهان ارسال شد.
وی افزود: برداشت این محصول از اوایل شهریور آغاز شده و تا نیمه آذر ادامه دارد و کار برداشت مکانیزه توسط ۲۶ دستگاه چاپر انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی سطح کشت ذرت علوفهای نسبت به پارسال، این تغییر را نتیجه اجرای الگوی کشت جدید دانست و گفت: برای مدیریت مصرف آب، همه مزارع به روش نوار تیپ آبیاری شدهاند.
مویدی بیان کرد: ذرت علوفهای تولیدی علاوه بر تأمین نیاز هزار و ۸۰۰ واحد دامداری بیضا، به سایر نقاط کشور نیز صادر میشود و عمدتاً به صورت سیلویی مصرف خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی آموزشهای لازم در زمینه سیلاژ و نگهداری این محصول را به بهرهبرداران ارائه کردهاند.