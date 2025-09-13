قائم مقام ستاد اقامه نماز گفت: تاکنون بیش از ۸۵۰ اثر در ۴۰ عنوان به دبیرخانه سی و دومین اجلاس سراسری نماز ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ «ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ و راهبردی» ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید احمد زرهانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: این آثار در قالب‌های مختلف مقالات علمی، طرح پژوهشی، کتاب، پایان نامه و آثار هنری و فناوری‌های نوین به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز ارسال شده که بیشترین اثر در حوزه مقالات علمی و شامل بیش از ۵۰۰ اثر است.

وی ادامه داد: از مجموع آثار رسیده ۲۸۴ اثر از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد، ۲۷۸ اثر با مدرک کارشناسی و مابقی مدرک دکتری، حوزوی و دانش آموزیست.

زرهانی تصریح کرد: از ۸۵۰ اثر رسیده ۵۴۰ اثر مربوط به بانوان و مابقی مربوط به آقایان است و اینفوگرافی و پوستر، تجربه زیستی و تالیفات به ترتیب بیشترین آثار رسیده به دبیرخانه است.

سی و دومین اجلاس سراسری نماز نیمه مهر ماه به میزبانی استان گیلان برگزار می‌شود