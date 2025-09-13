فرمانده یگان انتظامی مترو از دستگیری اعضای یک باند سرقت با یک میلیارد و پانصد تومان سرقت طلا در متروی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ «عباس کرمی راد » در تشریح این خبر، گفت: با شکایت‌های مکرر شهروندان و با تلاش شبانه روزی ماموران و اجرای عملیات ضربتی، اعضای این باند حرفه‌ای که طلا و جواهرات بانوان را در ایستگاه مترو به سرقت می‌بردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: اموال کشف شده از سارقین طلا و جواهرات و تعدادی سکه طلا که جمعا به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف گردید.

وی ادامه داد: این عملیات باعث افزایش امنیت مسافران و کاهش جرایم مشابه در شبکه مترو شده و برخورد قاطع با سارقان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کرمی راد از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، سریعا با شماره‌های اضطراری تماس بگیرند تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.