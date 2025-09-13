کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: تاکنون بیش از ۸۹۰ نوآموز بدو ورود به دبستان در طرح سنجش شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سوسن پژوهی، گفت: از این تعداد ۸۴۸ نوآموز در پایه اول و ۴۲ نوآموز نیز در مقطع پیش دبستانی مورد سنجش قرار گرفتند.

او با اشاره به اینکه زمان سنجش دانش آموزان در کشور به پایان رسیده، افزود: در برخی از مناطق کشور به دلیل مهاجر پذیر بودن، اگر متقاضیان به حد نصاب رسیده باشد با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، سامانه مجدد برای نام نویسی نوآموزان جدید بازخواهد شد.