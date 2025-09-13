به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس گفت: در این مرحله، ۱۸۷ شرکت‌کننده زیر ۲۱ سال که از مرحله شهرستانی پذیرفته شده بودند، در ۲۵ رشته مهارتی به‌صورت عملی با یکدیگر رقابت کردند.

کیانی افزود: مرحله کشوری این رویداد نیمه دوم مهر در اصفهان برگزار می‌شود و مرحله بین‌المللی آن نیز سال آینده در شانگهای چین خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس در دوره قبلی این رویداد با کسب ۲۰ مدال طلا، نقره و برنز در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفت.