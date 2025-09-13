پخش زنده
مرحله استانی بیستودومین رویداد ملی مهارت با حضور ۱۸۷ شرکتکننده از سراسر فارس در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای فارس گفت: در این مرحله، ۱۸۷ شرکتکننده زیر ۲۱ سال که از مرحله شهرستانی پذیرفته شده بودند، در ۲۵ رشته مهارتی بهصورت عملی با یکدیگر رقابت کردند.
کیانی افزود: مرحله کشوری این رویداد نیمه دوم مهر در اصفهان برگزار میشود و مرحله بینالمللی آن نیز سال آینده در شانگهای چین خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: استان فارس در دوره قبلی این رویداد با کسب ۲۰ مدال طلا، نقره و برنز در شمار استانهای برتر کشور قرار گرفت.