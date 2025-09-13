مشکلات حوزه آب کشاورزی، آب شرب شهری، روستایی و فاضلاب مراغه با حضور مدیران استانی و شهرستان بررسی و درباره چگونگی رفع آنها تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: در مراغه ۲۰ روستا دچار کمبود آب آشامیدنی است و ایجاد مجتمع آبرسانی در روستا‌های بخش سراجو و توسعه مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب این شهر یک ضرورت است.

موسوی افزود: توجه به زیرساخت‌های آب کشاورزی در مراغه و توزیع عادلانه آب کشاورزی نیازمند توسعه زیرساخت‌های این بخش است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه گفت: مراغه قطب تولید محصولات کشاورزی است و به منظور توسعه واحد‌های فرآوری محصولات کشاورزی و باغی نیاز به تخصیص آب به این بخش است.

امین امینیان با بیان اینکه مراغه بیشترین آمار بیکاری را در استان دارد افزود: تنها راه برون رفت از این مشکل تخصیص آب برای توسعه واحد‌های فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها کشاورزان و باغداران باید به کشت محصولاتی روی بیاورند که با کمترین آب بیشترین محصول را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم گفت: مشکل کمبود آب در پنج روستا رفع شده و برای باقیمانده روستا‌ها نیز برنامه ریزی شده است. ابراهیم سلیمانی افزود: اعتبارات بخش آب و توسعه شبکه فاضلاب در روستا ها‌ی مراغه ۲۰ برابر افزایش یافته است.