به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی با حضور چهار معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست که با حضور شهرام ملکی، غلامرضا کاظمیان، علی نبیان و عبدالرضا گلپایگانی همراه بود، بر ضرورت ارتقای کیفیت ساخت، طراحی نما و توجه به فضای باز و زیرساخت‌ها تأکید شد.

ملکی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۶ وزارت راه فقط تامین زمین را عهده‌دار بود، عنوان کرد در حال حاضر تمام مراحل ساخت در این وزارتخانه مدیریت می‌شود، اما به دلیل حجم بالای پروژه‌ها کیفیت به چالش کشیده شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید توضیح داد که حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در مرحله ساخت نما هستند یا این مرحله را طی نکرده‌اند و این فرصت مناسبی برای استفاده از معماران توانمند جهت ارتقای کیفیت است.

معاون معماری وزیر راه نیز به اهمیت توجه به طرح‌های جامع و طراحی شهری به عنوان زیرساختی برای کیفیت ساخت تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ضرورت ایجاد انقلاب در حوزه ساخت‌وساز یاد کرد و خواستار توجه همزمان به زیرساخت‌ها، ساختمان و فضای پیرامونی شد.

همچنین مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری بر ضرورت استفاده از معماران متخصص و توسعه الگوهای فاخر طراحی در کل کشور تأکید نمود.

این جلسه بخش مهمی از تلاش‌ها برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن تلقی می‌شود.