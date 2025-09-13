به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یعقوبی، مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: برداشت انگور از ۳۷۰ هکتار تاکستان این منطقه آغاز شده است و با میانگین ۴ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تن انگور برداشت شود.

وی افزود: انگور‌های شاهانی، عسکری، یاقوتی، مثقالی، ریش‌بابا، رطبی، کشمشی و بواناتی از جمله ارقام تولیدی بهمن است که علاوه بر مصرف داخلی، به شهر‌های همجوار و استان‌های شیراز، اصفهان و یزد صادر می‌شود.

شهر بهمن از توابع شهرستان آباده در استان فارس است که هر ساله بخشی از انگور مرغوب کشور را تولید و روانه بازار می‌کند.