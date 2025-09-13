تخت سلیمان تکاب در دل استان آذربایجان غربی ، با بیش از سه هزار سال قدمت به خاطر عبور از پنج دوره تمدنی و ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ، شهرتی جهانی یافته است.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب از آغاز ساماندهی و مرمت این مجموعه جهانی با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

افراسیاب گراوند افزوود : این فعالیت‌ها شامل تثبیت و استحکام‌بخشی بقایای آثار معماری از جمله ادامه مرمت طاق و دیوار دهلیز حفاظتی، اجرای اندود گچ حفاظتی روی دیوارها، استحکام‌بخشی و تثبیت بقایای اندود‌های گچی، بازچینی و ساماندهی خشکه‌چینی سنگی و سایر فعالیت‌های حفاظتی هستند.

وی گفت: علاوه بر این تعمیر و بهسازی ساختمان‌های اداری و رفاهی، ساماندهی و توسعه پارکینگ زندان سلیمان، روغن‌کاری تخته فرش مسیر بازدید، حفاظ امنیتی دور دریاچه، توسعه و به‌روزرسانی سیستم دوربین‌های مدار بسته و روشنایی محوطه از جمله این اقدامات است.

تخت سلیمان تکاب با بیش از سه هزار سال قدمت، به عنوان مرکز مهم آموزشی، مذهبی، اجتماعی و عبادتگاه ایرانیان باستان، شاهد دوره‌های مختلف تمدن بشری بوده و به عنوان پایتخت اشکانیان نیز شناخته شده است. این مجموعه منحصربه‌فرد، که به خاطر عبور از پنج دوره تمدنی و ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، شهرتی جهانی یافته، همچنان به عنوان یکی از دیدنی‌ترین نقاط گردشگری ایران، دل هر گردشگر و علاقه‌مند به تاریخ را می‌رباید.