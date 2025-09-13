پخش زنده
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از کاهش ۶۴ درصدی گاز تخلیهشده در این منطقه همسو با بهینهسازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محیالدین مفخمی با اعلام اینکه با تلاش کارکنان منطقه ۹ و بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن، مقدار گاز تخلیهشده از یک میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۴ درصدی به ۳۶۸ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اظهار کرد: بخش عمده این کاهش، نتیجه تلاش همکاران خطوط لوله و مدیریت مصرف کارکنان امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز است.
وی افزود: تخلیه کنترلشده گاز طبیعی، اعمال مصرف بهینه در محدوده تعمیرات، مدیریت تخلیه گاز با حداقل فشار، رفع نشتی ولوهای بلودان و کنترل عملیات بازرسی فنی و توقف و راهاندازی تأسیسات تقویت فشار، از عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت بوده است.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با قدردانی از تلاش همکاران منطقه تأکید کرد: کاهش عمده گاز تخلیهشده در منطقه ۹، بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در حفاظت از محیط زیست و تحقق مأموریت انتقال پاک و بهرهور گاز طبیعی است.