به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محی‌الدین مفخمی با اعلام اینکه با تلاش کارکنان منطقه ۹ و به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن، مقدار گاز تخلیه‌شده از یک میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۴ درصدی به ۳۶۸ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اظهار کرد: بخش عمده این کاهش، نتیجه تلاش همکاران خطوط لوله و مدیریت مصرف کارکنان امور هماهنگی و نظارت بر انتقال گاز است.

وی افزود: تخلیه کنترل‌شده گاز طبیعی، اعمال مصرف بهینه در محدوده تعمیرات، مدیریت تخلیه گاز با حداقل فشار، رفع نشتی ولو‌های بلودان و کنترل عملیات بازرسی فنی و توقف و راه‌اندازی تأسیسات تقویت فشار، از عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت بوده است.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با قدردانی از تلاش همکاران منطقه تأکید کرد: کاهش عمده گاز تخلیه‌شده در منطقه ۹، بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در حفاظت از محیط زیست و تحقق مأموریت انتقال پاک و بهره‌ور گاز طبیعی است.