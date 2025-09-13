پخش زنده
در تازهترین عملیات قضایی علیه شهرداریهای حزب جمهوری خلق ترکیه، دادستان استانبول علیه شهردار و ۴۷ کارمند شهرداری بایرام پاشا حکم دستگیری صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، حسن موتلو شهردار بایرام پاشا که در فهرست این حکم قرار دارد هفدهمین شهرداری است که در ۶ ماه گذشته دستگیر شده است.
این حکم در چارچوب بررسی تحقیقات مربوط به فساد مالی، دریافت رشوه و تبانی در مناقصات شهرداری بایرام پاشا صادر شده است.
بنا بر اعلام رسانههای ترکیه نیروهای امنیتی در ۷۰ نشانی مختلف استانبول از جمله شهرداری بایرام پاشا مشغول جمع آوری اسناد و بازداشت افراد مظنون هستند و گفته میشود عدهای از این افراد متواری شدهاند.
شایان ذکر است بنا بر دلایل مشابه ۱۵ شهردار حزب جمهوری خلق در زندان و یک شهردار هم در حبس خانگی به سر میبرند.