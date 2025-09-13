اعلام محل برگزاری دیدارهای تیم استقلال در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از محل برگزاری دیدارهای تیم استقلال ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم استقلال ایران در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان سطح دو آسیا ۲۰۲۶ - ۲۰۲۵ در گروه A با تیمهای الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن به رقابت میپردازد.
براین اساس و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال در ورزشگاه شهر قدس از حریفان خود میزبانی میکند.
برنامه زمان بندی بازیهای استقلال ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۶ شهریور: الوصل امارات - استقلال ایران/ ورزشگاه زعبیل دبی/ ساعت ۲۰
چهارشنبه ۹ مهر: استقلال ایران - المحرق بحرین/ ورزشگاه شهر قدس/ ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳۰ مهر: استقلال ایران- الوحدات اردن/ ورزشگاه شهر قدس/ ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۴ آبان: الوحدات اردن- استقلال ایران/ ورزشگاه شاه عبدالله امان/ ساعت ۲۱:۱۵
چهارشنبه ۵ آذر: استقلال ایران - الوصل امارات/ ورزشگاه شهر قدس/ ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۳ دی: المحرق بحرین - استقلال ایران/ ورزشگاه شیخ علی بن محمد عراد/ ساعت ۱۹