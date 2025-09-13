پخش زنده
امروز: -
به مناسبت فرارسیدن ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص)، ویژهنامهای با هدف بازخوانی زندگی، اخلاق و رسالت پیامبر اسلام و بررسی پیامدهای آن برای دنیای امروز از سوی رایزنی فرهنگی ایران در تایلند، تهیه و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ویژهنامه کوششی است برای نشان دادن اینکه پیامبر رحمت نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه انسانها منبع الهام و نوری جاودانه است.
محتوای این مجله در چهار بخش اصلی تنظیم شده است که هر بخش به یکی از ابعاد برجسته شخصیت و مأموریت پیامبر (ص) میپردازد:
پیامبر، فرستاده خدا : مروری بر زندگی پیامبر و نقش ایشان در رساندن پیام وحی به بشریت.
اخلاق و رحمت پیامبر: بررسی ویژگیهای اخلاقی، مهربانی و گذشت آن حضرت در برابر دوستان و دشمنان.
رسالت تبلیغ و تأثیرات اجتماعی: نگاهی به مأموریت پیامبر در گسترش اسلام و اثرات آن بر جامعه انسانی.
درسها و الهامها برای امروز : بازخوانی آموزههای پیامبر برای زندگی فردی و اجتماعی در جهان معاصر.
مقاله نخست این ویژهنامه با عنوان «پیامبر اسلام، رحمت الهی» (بخش اول: فرستاده خداوند) به جایگاه پیامبران در تاریخ بشر میپردازد و اینکه آنان واسطه هدایت الهی برای رهایی انسان از تاریکی و گمراهی بودهاند ودر این میان، قرآن کریم پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) را بهعنوان «خاتمالانبیا» معرفی کرده و رسالت او را آخرین و جامعترین پیام الهی میداند که برای همه زمانها باقی خواهد ماند.
شخصیت و اخلاق پیامبر، الگویی کامل برای کسانی که به لقای خداوند و آخرت امید دارند و آن حضرت را «رحمت برای جهانیان» معرفی کرده و افزون بر این، قرآن یادآور میشود که هیچ امتی خالی از پیامبر یا هشداردهنده نبوده و مأموریت همه پیامبران، دعوت به توحید و دوری از طاغوت بوده و در مجموع، ۱۲۴ هزار پیامبر مبعوث شدند که ۳۱۳ نفر از آنان رسولانی بودند که وحی مستقیم دریافت و پیامبر اسلام در رأس آنان قرار گرفت تا پیام رحمت و هدایت را برای همیشه به بشر عرضه کند.
مقاله دوم این ویژهنامه با عنوان «اخلاق و رحمت پیامبر اسلام(ص)» به ابعاد مختلف مهربانی و فضایل اخلاقی آن حضرت میپردازد؛ پیامبری که قرآن او را «رحمت برای جهانیان» معرفی کرده وایشان نسبت به مسلمانان و به همه انسانها، موجودات زنده حتی طبیعت، سرشار از شفقت و محبت سرشار و قرآن به عنوان صاحب «اخلاقی بزرگ» توصیف شده و در زندگی خود با نرمخویی، گذشت از دشمنان، عدالت در خانواده و جامعه و صداقت در همه امور شناخته و سادگی در زندگی روزمره، مهربانی با کودکان، تکریم زنان و رفتار کریمانه حتی با دشمنانی که او را آزار دادند، نمونههایی از عظمت روحی و اخلاقی ایشان و مجموعه این ویژگیها پیامبر اسلام را به الگوی کامل انسانیت بدل کرده و بازگشت به این اصول اخلاقی همچنان راهی برای رسیدن به سعادت حقیقی و آرامش اجتماعی در عصر حاضر است.
مقاله سوم با عنوان «رسالت تبلیغ و تأثیر آن بر جامعه بشری» به مأموریت بزرگ پیامبر اسلام (ص) در هدایت انسانها از تاریکی جهل به نور ایمان و معرفت میپردازد و آغاز بعثت در غار حراء سرآغاز رسالتی که با وجود دشمنی و آزار سران مکه، پیامبر با صبر و رحمت آن را ادامه داد تا سرانجام با هجرت به مدینه، جامعهای نوین بر اساس ایمان، عدالت و برادری بنیان نهاد و در مدینه، پیامبر اصولی چون «میثاق مدینه» برای همزیستی مسالمتآمیز اقوام و ادیان، اصل برابری انسانها و حاکمیت قانون را پایهگذاری که ساختار یک دولت اخلاقی و انسانی را پدید آورد و رسالت ایشان علاوه بر نابودی نظام طبقاتی و احیای شأن زن و کودک، روحیه مسئولیت اجتماعی و اخلاق انسانی را در جامعه زنده ساخت واین حرکت تحولی عمیق در تاریخ آن روز و بهعنوان میراثی معنوی تا امروز الهامبخش تلاشهای جهانی برای عدالت، رحمت و صلح پایدار است.
مقاله چهارم با عنوان «درسها و الهامها برای روزگار ما» نشان میدهد که پیامبر اسلام(ص) با گذشت بیش از چهارده قرن همچنان آموزههایی زنده و فراتاریخی دارد که میتواند راهگشای انسان امروز باشد و اصولی چون عدالت، رحمت و ایمان که او آورد، بنیانی جهانی برای زندگی فردی و اجتماعی باقی مانده و رفتار پیامبر در بخشش دشمنان، پاسداشت کرامت انسان بدون توجه به دین یا نژاد و تأکید بر وحدت و برادری، الگویی برای حل تعارضات و ایجاد همزیستی در دنیای پُرآشوب کنونی است و همچنین فضایل فردی چون صداقت، صبر، تلاش و تواضع میتواند پاسخی به مشکلات فساد، فشارهای روحی و افراطگرایی مادی امروز باشد و در حوزه اجتماعی، توجه به عدالت، حقوق زنان و خانواده و همزیستی صلحآمیز در جامعه چندفرهنگی نمونههای ماندگار از رهبری اوست و در نهایت، پیامبر اسلام تنها شخصیتی تاریخی نیست، بلکه میراثی برای همه بشریت است؛ چراغی که اگر بدان بازگردیم، مسیر دستیابی به حقیقت، عدالت و صلح پایدار روشن خواهد شد.