وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش‌وپرورش مسئول کشف و پرورش استعداد‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم تجلیل از نخبگان دانش‌آموزی و گرامیداشت یاد شهیدان تیزهوش و نخبه پهپادی با تاکید بر نقش اراده و کوشش در موفقیت، بر هم‌افزایی استعداد دانش‌آموزان با ایمان به خدا و خدمت به مردم تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: «استعداد به نظر من مولفه سوم است؛ مولفه اول اراده، همت بلند و تلاش پیگیرانه است و مولفه دوم امکانات و پشتیبانی‌های لازم. هر چه انسان اراده کند و چشم‌اندازی برای خود تعریف کند، به آن خواهد رسید.»

وی با قدردانی از خانواده‌ها و معلمان که در مسیر پیشرفت این نخبگان همراه بودند، افزود: «آموزش‌وپرورش مسئول کشف و پرورش معادن ارزشمند استعداد‌های این کشور است. دستاورد امروز ما نتیجه کشف و شکوفایی همین ظرفیت‌هاست.»

کاظمی همچنین با تشکر ویژه از حسین دهقان، محمود عسکری آزاد و همکارانشان در بنیاد علوی برای توسعه عدالت آموزشی گفت: «بنیاد مستضعفان با اقدامات ارزشمند در حوزه‌های متنوع، از جمله ساخت هزار مدرسه در کشور، گام‌های بلندی در مسیر عدالت آموزشی برداشته است.»

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «آینده کشور در دستان جوانان و نوجوانان است» گفت: «اقتدار جمهوری اسلامی در سایه همت و تلاش شما دانش‌آموزان است که امروز بر قله‌های علم و دانش ایستاده‌اید.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ایمان و خدمت به کشور در کنار تحصیل تاکید کرد و گفت: «درس خواندن زمانی ارزش مضاعف دارد که با ایمان به خدا، توکل و خدمت به مردم همراه باشد؛ این بزرگترین راز موفقیت و آرامش است.»

این مراسم با اهدای لوح تقدیر به دانش‌آموزان برتر و تجلیل از خانواده‌های آنان به پایان رسید.