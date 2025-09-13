پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تحقق صرفهجویی بالغ بر نیم میلیارد کیلوواتساعت در مصرف برق پایتخت در ایام گرم سال خبر داد و این دستاورد را نتیجه همدلی مردم و تلاشهای فنی و فرهنگی مجموعه برق پایتخت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز ناظریان اظهار داشت: با همراهی شهروندان تهرانی و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، از ابتدای خردادماه تاکنون صرفهجویی ۵.۲ درصدی در مصرف برق پایتخت محقق شده است؛ این میزان صرفهجویی بالغ بر ۵۰۰ میلیون کیلوواتساعت انرژی است که دستیابی به آن نیازمند مصرف حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر آب برای تولید برق بود؛ منابعی که با همکاری مردم و اجرای طرحهای مدیریت مصرف حفظ شد.
وی با اشاره به شرایط ویژهای که در ماههای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش قابل ملاحظه بارندگیها ایجاد شد، گفت: با توجه به افزایش فشار بر شبکه توزیع، اقدامات گستردهای در حوزه فنی و مهندسی شامل بهسازی و توسعه شبکه، ارتقای تجهیزات و افزایش ظرفیت انجام شده و در کنار فعالیتهای فنی، برنامههای متنوع و هدفمند فرهنگی و آموزشی نیز بهویژه در بخشهای اداری، تجاری و خانگی اجرا شد.
ناظریان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان تاکید کرد: امید داریم با ادامه این همکاری ارزشمند، بتوانیم مصرف بهینه انرژی را به یک فرهنگ پایدار و نهادینه در جامعه تبدیل کنیم. بدون شک تداوم این مسیر، علاوه بر امین پایدار برق در تهران، نقش مهمی در کاهش آثار تغییرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت خواهد داشت.