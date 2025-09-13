به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهرستان نقده امسال در بخش تولیدات کشاورزی رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داده است

با داشتن ۳۵ هکتار شهرک گلخانه‌ای ظرفیت خوبی در راستای اینوا برای سرمایه گذاری بوجود آمده است.

سرپرست فرمانداری نقده در جلسه شورای اداری با تبریک هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه این شهرستان بعنوان شهر وحدت و ایثار شهرت دارد افزود: وظیفه سنگین ما امروز برای مقابله با دشمنان و استکبارجهانی داشتن انسجام ملی و خدمت صادقانه به مردم است همچنان که در جنگ ۱۲ روزه این انسجام به عینه دیده شد.

امیر عباس جعفری با اشاره وسعت کم جغرافیایی شهرستان‌های تصریح کرد:با این وجود این شهرستان با داشتن ۵۳ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین کشاورزی و باغات میوه امسال از لحاظ تولیدات محصولات کشاورزی رتبه چهارم در استان را کسب کرده است و این نشانگر ظرفیت خوب شهرستان در بخش کشاورزی است.

وی ۳۵ هکتار شهرک گلخانه‌ای خلیفه لو را یکی از ظرفیت‌های مناسب در بخش گردشگری کشاورزی عنوان کرد و گفت: این شهرک گلخانه‌ای با زیرساخت‌های لازم آماده جذب سرمایه گذاران است و مسئولان نیز باید با هموارکردن مسیراین امر را تسهیل کنند.



آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید با هزینه بیش از یک میلیارد تومان، اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب شهری و روستایی با بیش از ۳۰ میلیارد میلیارد تومان اعتبار و اصلاح لوله‌های فرسوده شهری برای کاهش ۳۵ درصدی هدر رفت آب، توجه به زیر ساخت‌های دهستان حسنلو با هدف ثبت دهکده جهانی و بخشی از مباحث مطرح شده در شورای اداری شهرستان بود.

در این جلسه سرهنگ قاسمی نیز از اجرای بیش از ۶۰۰ برنامه متنوع مسجد و محله محور در مساجد و پایگاه‌های شهرستان در طول هفته دفاع مقدس خبر داد.