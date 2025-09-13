مراد چشمه‌نور با اشاره به اینکه عملکرد دانه گلرنگ در کشت‌های بهاره بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است، افزود: این دستاورد در مقایسه با متوسط تولید، افزایش چشمگیری دارد و می‌تواند ظرفیت کشور را در تأمین بذر با کیفیت و انطباق‌پذیر با شرایط اقلیمی مختلف، ارتقاء دهد.

وی بیان کرد: رقم امیر از ارقام مقاوم به کم‌آبی و شوری است که با مدیریت صحیح زراعی، پتانسیل تولید بالایی دارد.

این رکورد تازه، گامی مهم برای تحقق اهداف برنامه جهش تولید بذر و توسعه ی کشت گیاهان روغنی سازگار با شرایط آب و هوایی کشور به شمار می‌رود و زمینه‌ساز کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی خواهد بود.