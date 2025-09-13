پخش زنده
امروز: -
با فرمان رئیس جمهور ونزوئلا، شبه نظامیان مردمی ثبت نام شده برای دفاع از میهن برای آموزش دفاعی به پادگانهای ونزوئلا فراخوانده شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و فرمانده کل نیروهای مسلح ملی بولیواری (FANB)، از همه کسانی که در یگانهای شبه نظامیان ملی بولیواری ثبت نام کردهاند خواست برای طی آموزشهای کوتاه مدت دفاع از کشور در پادگانها و واحدهای نظامی تعیین شده حاضر شوند.
رئیس جمهور در این فرمان سراسری گفت: تمامی نظامی ها، زنان و مردان نظامی و همه افرادی که در طرح ملی دفاع از میهن ثبت نام کردهاند خود را به یکی از ۳۱۲ پادگان مشخص شده معرفی کرده و زیر نظر افسران و درجه داران ارتش آموزشهای دفاعی را طی کنند.
فرمانده کل نیروهای مسلح ونزوئلا گزارش برنامه کاری خود و سران ارتش را در فرماندهی عالی نظامی و سیاسی انقلاب بولیواری ونزوئلا منتشر و با بازنشر طرح عملیاتی مراحل مبتدی و پیشرفته آموزش و انسجام رزمی در پادگانها و واحدهای نظامی را ارائه کرد.
وی گفت: شبه نظامیان در پادگانها آموزشهایی در مورد تمام سیستمهای تسلیحاتی، سازماندهی عملیاتی و هر آنچه مربوط به فراگیری مهارتها در استقرار عملیات نظامی و همچنین تمام ساز و کارهای احضار و فعالسازی و پشتیبانی و ... را آموزش خواهند دید.
مادورو همچنین از آمادگی دفاعی بالای نیروهای مسلح این کشور برای مواجه با حملات احتمالی امریکا خبر داد و افزود: ونزوئلا در بالاترین سطح برنامهریزی و آمادگی حرفهای، علمی و ستادی نظامی قرار دارد.
وی از اتحاد مردم با نیروهای مسلح کشور خبر داد و گفت: با مقاومت ما، صلح، پیروزی بزرگ ونزوئلا خواهد بود.