وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: تلآویو به دنبال اجرای «طرح اسرائیل بزرگ» است و هرگز از اشغال سرزمینهای بیشتر دست نخواهد کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه دیشب (جمعه) با سخنرانی در کنفرانسی در اندیشکده روابط بینالملل در «رم»، پایتخت کشور ایتالیا تأکید کرد که تلآویو به دنبال اجرای «طرح اسرائیل بزرگ» است و هرگز دست از توسعهطلبی و اشغال سرزمینهای بیشتر بر نخواهد داشت.
فیدان در این کنفرانس، پذیرش واقعیت موجود در نوار غزه و افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت را نخستین گام برای رسیدن به جهانی عادلانه خواند.
وی توضیح داد که غزه در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار خواهد گرفت و «آزمونی برای جامعه بینالمللی است تا میان واقعیت و دروغ تمایز قائل شود.»
فیدان تأکید کرد: اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی میشود و حمایت صریح ایتالیا از این موضوع بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به حمله ناکام رژیم اسرائیل به قطر بر بازتعریف امنیت منطقه خلیج فارس تأکید کرد و گفت: کاملا واضح است وقتی موضوع درباره اسرائیل باشد، آمریکا امنیت را تضمین نخواهد کرد و این مسئله نگرانی بزرگی را در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد میکند.
او بر ضرورت فشار بر تلآویو و برنامههایش در سوریه تأکید کرد و با اشاره به اهداف توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل خواهان تفرقه، پراکندگی و ضعف کشورهای همسایه است و نمیخواهد آنها را در موقعیت اقتصادی یا سیاسی برتر ببیند.
فیدان به رژیم صهیونیستی هشدار داد، تلاش برای ایجاد بیثباتی و ناامنی در کشورهای دیگر، رفاه و امنیت را برای آنها به ارمغان نخواهد آورد.