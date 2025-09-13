مجموعه پویانمایی «دشت پر ماجرا»، فیلم «روز هشتم» و مستند «سفر بزرگ»، از شبکه‌های دو، نمایش و مستند پخش می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پویانمایی «دشت پر ماجرا»، کاری از مرکزصبا، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو، پخش می شود.

این مجموعه به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر حسین صالحی، با تکنیک سه بعدی در ۱۴ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای برای مخاطبین کودک و نوجوان تهیه و تولید شده است.

این مجموعه با توجه به لزوم آشنایی مخاطب نوجوان با مواردی همچون، دشمن شناسی، نفوذ بیگانه، اهمیت مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن و استقلال سرزمین، تولید شده و مهمترین رویکرد آن مبحث اشغال و اعتماد به نسل جدید است که با نگاهی متفاوت و بکر به آنها پرداخته شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: دشتی که در آن آرامش برقرار است توسط شیر دانا اداره می‌شود، کفتار‌ها با مظلوم نمایی وارد آن می‌شوند و با فریبکاری در آن سرزمین شروع به زندگی می‌کنند. آنها بعد مدتی شروع به خراب کاری در سرزمین می‌کنند و در نهایت حاکمیت آن سرزمین را به دست می‌آورند. از اهالی آن سرزمین جوانانی با تشکیل هسته‌های مقاومت در مقابل این اشغالگران می‌ایستند و ...

شبکه نمایش امشب فیلم تحسین‌شده «روز هشتم»، به کارگردانی ژاکو فان دورمل، پخش می کند، اثری تاثیرگذار که با روایت پیوندی عاطفی میان یک مرد تنها و جوانی مبتلا به سندروم داون، سفری انسانی، پر از امید و بازنگری در معنای زندگی را به تصویر می‌کشد.

«روز هشتم» امشب ساعت ۲۳، پخش می شود و در آن بازیگرانی چون دانیل اوتوی، پاسکال دوکن و میو-میو، نقش آفرینی کرده‌اند.

داستان این فیلم درباره دوستی نامتعارف و شگفت انگیزی است که بین یک تاجر پر مشغله، اما ناراضی از زندگی و پسری که در یک آسایشگاه روانی زندگی می‌کند، ایجاد می‌گردد.

این فیلم با حضور در جشنواره‌های داخلی و بین المللی معتبری، چون گلدن گلوب و کن، موفق شد نامزد دریافت ۱۲ جایزه شود که در این بین، ۶ جایزه همچون «بهترین فیلم» و «بهترین بازیگر مرد» را از آن خود کرده است.

این فیلم‌ روز بعد در ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می شود

شبکه مستند از امشب ساعت ۲۰، مجموعه برنامه «سفر بزرگ»، با اجرای جرمی کلارکسون را پخش می کند، برنامه‌ای که ترکیبی از ماجراجویی و نقد خودرو در سفر‌های جهانی است.

این برنامه در قالب سفر‌های جهانی، خودرو‌های مختلف را مقایسه می‌کند و تجربه‌ای متفاوت از ماجراجویی و نقد خودرو ارائه می‌دهد. سه مجری محبوب و مشهور این برنامه، با شیوه‌ای سرگرم‌کننده و تخصصی، بینندگان را در مسیر‌های مختلف جهان همراهی می‌کنند.

این برنامه روز بعد ساعت ۱۲:۳۰، بازپخش می شود.