به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد که این پدیده جوی از اواخر وقت امروز شنبه آغاز شده و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۴ شهریور ادامه خواهد یافت.

بر اساس اطلاعیه رسمی هواشناسی اصفهان، این شرایط به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل گرد و خاک در نواحی مستعد، به کاهش دید، افت کیفیت هوا و غبارآلودگی منجر می‌شود.

مناطق تحت تأثیر این پدیده شامل نواحی شمال، شرق و مرکزی استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، فرودگاه اصفهان، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نائین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه، اصفهان، کبوترآباد، لنجان (زرین‌شهر) و زواره خواهد بود.

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به وزش بادهای شدید و افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی مستعد، کاهش کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال‌ها و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک، و اختلال در ناوگان حمل و نقل به دلیل کاهش دید هشدار داده و افزوده است که این شرایط ممکن است فعالیت‌های کشاورزی، حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و صنایع حساس به گرد و غبار را مختل کند و نیاز به آمادگی پیشگیرانه را دوچندان سازد.

اداره کل هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که به منظور کاهش خطرات، شهروندان در ترددهای بین‌شهری و جاده‌ای احتیاط کامل را رعایت کنند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور در فضای باز اجتناب ورزند و در صورت ضرورت، استفاده از ماسک‌های استاندارد الزامی است؛ همچنین از توقف و پارک خودروها در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود. مالکان سازه‌های موقت، از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش‌های گلخانه‌ای، موظف به بررسی استحکام و ایمن‌سازی آن‌ها هستند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.