کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، با دو پویانمایی «افسانه سپهر» و «دره دیوان» در سی و هفتمین جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان حضور خواهد داشت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، برای اولین‌بار مجموعه انیمیشن‌سازی مهوا، با دو اثر «دره دیوان» و «افسانه سپهر» قدم در ۳۷ جشنواره بین‌المللی کودکان و نوجوانان اصفهان می‌گذار‌د و این آثار جهت بررسی و انتخاب تحویل دبیرخانه جشنواره شده است.

مجموعه مهوا، اولین کمپانی انیمیشن سازی ایرانی است که در مسیر صنعتی سازی پویانمایی و گیم حرکت می‌کند و با پویانمایی های جدید، در جشنواره‌های ایرانی و خارجی پرقدرت ظاهر میشود.

پویانمایی «دره دیوان»، به کارگردانی رسول آذرگون، برای اولین در جشنواره کودکان و‌نوجوانان اصفهان به نمایش در خواهد آمد. این پویانمایی، با تکنیک دوبعدی ساخته شده و برای رده سنی کودک است.

در خلاصه داستان این پویانمایی آمده است: «سفر پرماجرای نابغه ممکن است نه‌تنها راز‌های گذشته را فاش کند، بلکه آینده روستا را نیز برای همیشه دگرگون سازد...»

همچنین پویانمایی «افسانه سپهر»، بعداز حضور در جشنواره فجر و درخشش در امریکا و دریافت جایزه رمی، NYIFA جشنواره بین المللی فیلم نیویورک، کایا ۲۰۲۵ترکیه، جشنواره بین‌المللی فیلم ورلد-فست هیوستون، و ... برای تصاحب پروانه زرین جشنواره کودکان و نوجوانان اصفهان، وارد این جشنواره مهم داخلی شده است تا کلکسیون جوایز جهانی و داخلی خود را تکمیل کند.

«افسانه سپهر»، به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی است که روایت سفر قهرمانی بابو و سپهر است. این پویانمایی قرار است به زودی در پاییز نمایش داخلی خود را در سینما‌های سرار کشور آغاز کند.

دره دیوان و افسانه سپهر، قرار است از ۱۲ تا ۱۶ مهر ماه سال ۱۴۰۴ (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) هم‌زمان با هفته ملی کودک با دیگر آثار حاضر در جشنواره رقابت کنند.