هم‌زمان با روز ملی سینما و اجرای طرح فروش نیم‌بهای بلیت، سینما‌های کشور روز جمعه ۲۱ شهریورماه شاهد استقبال چشمگیر تماشاگران بودند و رکورد تازه‌ای در میزان مخاطب و فروش روزانه به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار موسسه سینماشهر، در این روز در مجموع ۲۷۹ هزار و ۴۶۱ نفر به تماشای فیلم‌های روی پرده نشستند و فروشی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان حاصل شد. تهران با ۱۰۰ هزار و ۷۷۶ نفر، مشهد با ۳۰ هزار و ۷۷ نفر و اصفهان با ۱۹ هزار و ۴۰۱ نفر به ترتیب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین شهرها قرار گرفتند و پس از آن نیز شیراز با ۱۳ هزار و ۶۰۷ نفر و کرج با ۱۱ هزار و ۱۴۰ نفر جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

در میان پردیس‌های سینمایی کشور نیز، کوروش با ۱۰ هزار و ۹۵۹ نفر، ایران مال با ۹ هزار و ۲۱۶ نفر، هویزه با ۵ هزار و ۵۱۹ نفر، لوتوس مال با ۵ هزار و ۴۳۶ نفر و هنر شهر آفتاب با ۴ هزار و ۷۵۱ نفر پرمخاطب‌ترین سینماهای روز ملی سینما بودند.

هم‌زمان با فرارسیدن اعیاد ربیع‌الاول و میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و با پیشنهاد سازمان سینمایی و موافقت شورای صنفی نمایش، بلیت سینما در سراسر کشور به‌صورت نیم‌بها عرضه شد. این اقدام در راستای سیاست‌های مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی صورت گرفت و منجر به استقبال گسترده مخاطبان و ثبت رکوردی تازه در سینمای ایران شد. مسئولان سینمایی معتقدند برنامه‌ریزی‌های حمایتی از این دست می‌تواند به رونق اقتصادی سینما، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت پیوند میان مردم و هنر هفتم منجر شود