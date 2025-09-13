به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای تاریخ برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ را در عربستان پنجشنبه ۱۰ مهر تعیین کرد.

سید بندی این رقابت‌ها نیز اعلام شد که تیم امید ایران که موفق شد با شکست تیم‌های گوآم، امارات و هنگ کنگ مستقیما به دور نهایی صعود کند، به علت نتایج در دوره قبل، در گلدان چهارم در کنار تیم‌های سوریه، قرقیزستان و لبنان قرار گرفته است. در گلدان اول این دوره تیم‌های عربستان، ژاپن، ازبکستان و عراق قرار گرفته‌اند. تیم‌های قطر، ویتنام، کره جنوبی و چین در گلدان دوم و تایلند، استرالیا، اردن و امارات نیز در پات سوم جای گرفتند.