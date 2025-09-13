به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید رکنیان با بیان اینکه طرح انسداد چاه‌های غیر مجاز به جدیدیت در شهرستان اسدآباد پیگیری و اجرا می‌شود افزود: از سال ۹۳ تاکنون ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان پر شده است.

او با بیان اینکه از انسداد این تعداد چاه در شهرستان بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است، تصریح کرد: عمق انسداد این تعداد چاه حدود ۱۰ کیلومتر بوده است.

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد گفت: هزار و ۳۳۳ حلقه چاه مجاز در اسدآباد وجود دارد که ۸۸۵ حلقه معادل ۶۶ درصد منابع آبی شهرستان مجهز به کنتور هوشمند شده است.

مجید رکنیان با بیان اینکه بخش زیادی از این کنتور‌ها بر روی چاه‌های کشاورزی نصب شده افزود: اخطاریه به تمام چاه‌های فاقد کنتور داده شده و اگر ظرف مهلت مقرر نسبت به خرید و عقد قرارداد کنتور هوشمند اقدام نشود برق چاه قطع و از ادامه بهره برداری چاه جلوگیری خواهد شد.

او تصریح کرد: اولویت قطع برق و جلوگیری از بهره برداری چاه‌های فاقد کنتور را چاه‌های در حریم چاه‌های آب شرب، چاه‌های با استحصال آب زیاد طبق پروانه و چاه‌های فاقد تمدید پروانه بهره برداری در نظر گرفته شده است.

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد گفت: همه پرونده‌های آب زیرزمینی اسدآباد براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران اصلاح و تعدیل شده و در این زمینه این شهرستان در استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.