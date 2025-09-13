فرمانده انتظامی قائم شهر از دستگیری سارق محصولات باغی حین سرقت و کشف ۲ تن مرکبات در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سید جلیل نبوی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محصولات کشاورزی در سطح شهرستان قائم شهر، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تقویت گشت‌های انتظامی و اقدامات فنی و اطلاعاتی به یک دستگاه خودرو مظنون شدند که سریعاً نسبت به توقیف خودرو اقدام و راننده خودرو را به اتهام سرقت مرکبات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر با اشاره به این که مأموران در بازرسی از خودروی متهم دوتن مرکبات تازه کشف کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.