مدیر پالایشگاه پنجم گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه با اجرای بیش از ۲۵ طرح کلیدی در سال ۱۴۰۴ موفق به افزایش ظرفیت تولید، کاهش مشعل‌سوزی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز صفتی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف افزایش ضریب اطمینان تولید و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی اجرا شده است و نقش مهمی در ارتقای عملکرد پایدار پالایشگاه دارند، اظهار کرد: راه‌اندازی تانکر دوم ذخیره‌سازی بوتان با ظرفیت ۳۵ هزار مترمکعب، نصب سه بلوور در واحد ۱۰۸ برای کاهش مشعل‌سوزی و ساخت و نصب تیپ مشعل‌های جدید از مهم‌ترین طرح‌های امسال هستند که افزون بر ارتقای ایمنی، به کاهش آلاینده‌های خروجی منجر شده‌اند.

وی با اشاره به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در طراحی و اجرای توربو اکسپندر واحد ۱۰۵ بیان کرد: این طرح گام مهمی در بومی‌سازی فناوری و توسعه توان داخلی صنعت گاز به شمار می‌آید.