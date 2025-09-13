چهار شهرستان خراسان جنوبی، امسال بیشترین میزان گرد و غبار را تجربه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در برنامه پرسمان با بیان اینکه استان با چالش‌های زیست‌محیطی فزاینده‌ای روبه‌رو است، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد کاهش داشته که این موضوع به تشدید خشکسالی و افزایش پدیده گرد و غبار انجامیده است.

خانی افزود: شهرستان‌های زیرکوه، طبس، نهبندان و بخش‌هایی از سرایان، بیشترین گرد و خاک را تجربه می‌کنند و وزش باد در این مناطق به سرعت موجب خیزش ذرات معلق می‌شود.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال سه ماه وضعیت نامطلوب گرد و غبار داشتیم، گفت: این شرایط در مرحله اول باغات و مزارع کشاورزی و در وهله دوم سلامت عمومی شهروندان را تهدید می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: مقابله با بحران آب و پیامد‌های زیست‌محیطی نیازمند مشارکت و تلاش جمعی همه اقشار جامعه است؛ در همین راستا، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار گرفته و تاکنون اقدامات موثری با همکاری این تشکل‌ها انجام شده است.

خانی گفت: توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه در مدارس، از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل است تا نسل آینده با آگاهی بیشتر در حوزه محیط زیست تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به اینکه زیاده‌خواهی انسان از عوامل مهم تخریب محیط زیست است، افزود: این امر منجر به تخریب مراتع و تجاوز به زیستگاه‌های حیات وحش شده که در برخی موارد خساراتی از سوی حیوانات وحشی به دنبال داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در خصوص صدور پروانه شکار گفت: هر سال سرشماری دقیق گونه‌ها انجام و متناسب با ظرفیت زیستگاه‌ها مجوز شکار صادر می‌شود.

خانی افزود: مرکز بازپروری گونه‌هایی همچون آهو، قوچ و میش در استان فعال است و پس از بازپروری، این گونه‌ها در طبیعت رهاسازی می‌شوند. همچنین، امسال مشاهده یوزپلنگ آسیایی در استان، نشان از غنای زیستی منطقه دارد.