به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهین‌دژ از دستگیری سه متخلف زنده‌گیری سهره طلایی توسط مأموران یگان حفاظت این شهرستان خبر داد.

جواد اصلانی گفت: مأموران پس از دریافت گزارش مردمی در منطقه حاجی‌آباد موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان و کشف ادوات صید از جمله تور هوایی، قفس و پنج قطعه سهره طلایی شدند.

پرونده این افراد برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.