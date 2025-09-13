پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ از دستگیری سه متخلف زندهگیری سهره طلایی توسط مأموران یگان حفاظت این شهرستان خبر داد.
جواد اصلانی گفت: مأموران پس از دریافت گزارش مردمی در منطقه حاجیآباد موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان و کشف ادوات صید از جمله تور هوایی، قفس و پنج قطعه سهره طلایی شدند.
پرونده این افراد برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.